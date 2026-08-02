Экс-акционер Башкирской содовой компании продал производство упаковки

Инвестиционная компания бывшего менеджера А1 Михаила Беккера и выходца из Goldman Sachs и USM Вагана Храняна приобрела производителя пищевой упаковки «Полекс», где долей владел экс-акционер Башкирской содовой компании Сергей Черников. Объем сделки оценивается в 2 млрд руб. Аналитики отмечают скромный, но стабильный рост рынка пищевой упаковки.

Как отмечают эксперты, у инвесторов сохраняется высокий интерес к рынку упаковки, а пищевая упаковка традиционно наиболее устойчивый сегмент, в частности ключевое для «Полекса» направление — упаковка для йогуртов — продолжает расти.

Сейчас рынок переработки полимеров находится в стагнации, в этой ситуации инвестиции в мощности по производству конечной полимерной продукции можно оценить как приобретения на перспективу.

Подробности — в материале «Инвестициям подобрали тару».