Инвестициям подобрали тару

Инвестиционная компания бывшего менеджера А1 Михаила Беккера и выходца из Goldman Sachs и USM Вагана Храняна приобрела производителя пищевой упаковки «Полекс», где долей владел экс-акционер Башкирской содовой компании Сергей Черников. Объем сделки оценивается в 2 млрд руб. Аналитики отмечают скромный, но стабильный рост рынка пищевой упаковки, предупреждая о высокой конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Производитель упаковки «Полекс», совладельцем которого был экс-акционер Башкирской содовой компании Сергей Черников, вошел в портфель инвестиционной компании «Строма», следует из ЕГРЮЛ. В июле собственником ООО «Полекс Урал» стало ООО «Пегас», где 15% владеет «Строма» Михаила Беккера и Вагана Храняна, 85% у инвестиционного товарищества «Новые инвестиции-1» под управлением «Стромы». Доли совладельцев «Пегаса» и доля компании в «Полекс Урале» заложены в Альфа-банке. В компаниях “Ъ” не ответили.

«Строма» специализируется на прямых инвестициях в России и СНГ, говорится на ее сайте. В первую очередь интересуется активами в FMCG, ритейле, здравоохранении, фармацевтике, промышленности, финансовых услугах и цифровых технологиях. Михаил Беккер ранее возглавлял инвестиционный департамент А1, был директором Elbrus Capital. Ваган Хранян — один из основателей фонда CM Ventures, прежде работал в Goldman Sachs и USM.

«Полекс Урал» создан в 2002 году, выпускает в Уфе пластиковую упаковку, в первую очередь для молочной продукции. В течение 2003–2007 годов запустил производство в подмосковном Протвино, приобрел активы «Молочного союза», переместив технологический комплекс в Уфу, и выкупил компанию «Рупласт», переведя оборудование в Протвино. Текущий объем производства — более 190 видов упаковки, около 700 млн единиц в год. «Полекс Уралу» также принадлежат «Полекс Упаковка» и «Полекс Центр», которые занимаются дистрибуцией и обработкой продукции. Выручка «Полекс Урала» в 2025 году снизилась на 0,4%, до 2,44 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 11,8%, до 260,5 млн руб. Ранее «Полекс Урал» контролировали Сергей Черников и Георгий Гомиашвили через зарегистрированные в ОАЭ Sivend Capital L.L.C.-FZ и Aragvi Finance-FZCO, сказано в отчетности компании.

Инвестиционный банкир Илья Шумов оценивает стоимость 100% «Полекс Урала» в 2 млрд руб. По его словам, подобная структура сделки часто встречается, когда фонд не может профинансировать проект целиком, например из-за лимитов на размер чека или дефицита средств, либо когда управляющие хотят инвестировать и личные деньги. Видно, что привлекался и заемный капитал, добавляет эксперт.

Как отмечает Илья Шумов, у инвесторов сохраняется высокий интерес к рынку упаковки, а пищевая упаковка традиционно наиболее устойчивый сегмент, в частности ключевое для «Полекса» направление — упаковка для йогуртов — продолжает расти.

Глава Plastinfo Олег Буркут также говорит, что упаковка для молочных продуктов показывает небольшой, но стабильный рост. Но, указывает он, выручка предприятия с 2021 по 2025 год росла относительно слабо для своего сегмента, всего на 12%. Господин Буркут также отмечает, что большую часть упаковки «Полекс Урал» производит методом термоформования, а сегодня такая тара находится под давлением экологической повестки и механизма расширенной ответственности производителя (см. “Ъ” от 6 октября 2025 года). И на рынке, добавляет эксперт, сохраняется большая конкуренция среди российских производителей.

По словам главы Rupec Дмитрия Семягина, сейчас рынок переработки полимеров находится в стагнации, хотя в отдельных его сегментах наблюдалось некоторое оживление во втором квартале.

В этой ситуации, считает эксперт, инвестиции в мощности по производству конечной полимерной продукции можно оценить как приобретения на перспективу.

При этом, подчеркивает господин Семягин, отрасль переработки пластмасс надежно обеспечена сырьем: в стране уже выросли мощности по выпуску полиэтилена за счет модернизации в Татарстане на предприятиях СИБУРа и нового завода в Иркутской области. Еще больший рост выпуска полиэтилена, а также полипропилена ожидается в 2026–2027 годах, после запуска проекта СИБУРа Амурский ГХК в Благовещенске и ДГП-2 в Тобольске.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев