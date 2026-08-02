Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством

Суд в Москве отказался признать сгенерированные нейросетью изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином» объектами авторских прав. Судья признал их создание техническим процессом, а не творчеством, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Истец заявлял, что ответчик использовал созданные им с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображения для печати на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые затем продавал. Заявитель потребовал взыскать компенсацию за нарушение авторских прав. Как указал истец, для создания изображения он выкупил фотографии. Кроме того, он внес в них изменения: добавил винные бокалы на обоих изображениях, а также изменил Джоконде положение руки, выражение лица и прическу.

Суд, однако, встал на сторону ответчика. Он постановил, что дача команд для ИИ сама по себе — это простые механические действия, которые не представляют собой творчества. Кроме того, внесенные в изображения дополнения не новы и часто используются в искусстве. В данном случае вклад автора ограничивается уточнением команд, что не считается творчеством, заключил судья.

В конце июля Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий ИИ. Документ закрепляет основные термины и принципы регулирования. Вопросы авторских прав на результат генерации документ оставляет за общим правилом Гражданского кодекса. Автором признается гражданин, творческим трудом которого создан результат.