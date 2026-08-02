Бывший нападающий таджикского «Памира» Валерий Турсунов умер в возрасте 71 года

Таджикский футболист и тренер Валерий Турсунов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

В организации отметили, что футболист умер в Москве. Причины смерти не уточняются.

Валерий Турсунов с 1974 по 1988 год играл на позиции нападающего за душанбинский клуб «Памир». Всего за клуб он провел 542 игры, в которых забил 173 мяча. В 1982 году он получил звание мастера спорта, а в 1989-м — заслуженного тренера Таджикской ССР.

В 1990–1991 годах господин Турсунов играл за австрийские клубы Austria и Klopeinersee. В 1996–2013 годах он с перерывами занимал пост вице-президента Федерации футбола Таджикистана.