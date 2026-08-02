В РАН опровергли открытие нового минерала

Кольский научный центр (КНЦ) РАН опроверг сообщения об открытии нового минерала. Ученые обнаружили не новый минерал, а вторичный, рассказали ТАСС в пресс-службе научной организации.

«Материал был про расшифровку структуры давно известного минерала. И про эту интересную структуру. Ни слова про стоимость и про открытие нового минерала не было», — отметили в КНЦ РАН. Там подчеркнули, что стоимость вторичного минерала неизвестна, однако он обладает ценными свойствами.

Минерал образует тонкие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм, а внутри него есть полые силикатные трубки диаметром около двух нанометров. По аналогии с ним ученые смогут синтезировать ценные материалы для катализа химических реакций и создания современной магнитной аппаратуры. КНЦ РАН пообещал опубликовать подробности открытия 3 августа на сайте Минобрнауки.