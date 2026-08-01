В России добыли новый минерал дороже золота

В Кировском руднике в Хибинах ученые нашли ранее неизвестный науке минерал, в состав которого входит редкоземельный иттрий. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минобрнауки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобрнауки Фото: Минобрнауки

Минерал назвали кольским ашкрофтином. Уникальность российского образца заключается в наличии в составе кальция, марганца и фтора. Структура входит в группу самых сложных среди известных науке минералов.

Классический ашкрофтин — прозрачный, розового оттенка, хрупкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение расположено в Гренландии, также встречается в Италии и Канаде.

«Не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле»,— отметили в Минобрнауки. Там сообщили, что средняя цена только за налет на породе достигает $145 за мм, что существенно дороже золота.

Открытие сделали исследователи из Кольского научного центра РАН, Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана и СПбГУ.