Туристы планируют свою «Одиссею»

Сицилия может заработать более $280 млн на интересе туристов к экранизации «Одиссеи». Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Для съемок Кристофер Нолан выбрал остров Фавиньяна в Средиземном море. Замок Санта-Катерина XV века в картине представлен как дом Одиссея на Итаке. Режиссер также снимал в бухтах и на местных пляжах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Теперь регион ожидает наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудищ. Однако среди россиян ажиотажа пока не видно, заметила руководитель офиса «Слетать.ру» Ольга Савченко:

«Пока недостаточно времени прошло, и таких запросов мы не видим. Но даже если будут фанаты этого фильма, все равно они захотят посмотреть в целом Италию и все, что рядом. Люди с пересадками добираются до Европы, получают визу сейчас с трудом, поэтому они хотят максимально наполнить этот тур».

Помимо Сицилии, путешественники смогут увидеть Афинский акрополь, Дельфы, Эгейское море и Ионические острова. Из вариантов авторских программ есть круиз на частной яхте: маршрут проходит от современной Турции, где сохранились руины Трои, и продолжается на островах Италии из гомеровского эпоса. Программа рассчитана на две недели. Стоимость тура — €88 тыс. Для россиян самый доступный вариант путешествий по следам «Одиссеи» — Турция, пояснила руководитель отдела продаж туроператора World Window Любовь Хайчук:

«Учитывая нашу непростую ситуацию с Европой, не думаю, что это будет в каком-то массовом порядке: у нас очень долгое ожидание виз. В случае с Италией это около трех месяцев займет, по Греции тоже сейчас отказы фиксируем. Так что речь идет, скорее, об эксклюзивных, индивидуальных турах для тех клиентов, которым интересен такой формат.

Вполне вероятно, что Турция тоже сюда присоединится. В таком случае это будет уже совершенно другая история для нашего клиента, гораздо проще и дешевле. В республике же есть тематические программы по истории сериала "Великолепный век", и эти программы пользуются просто безумной популярностью.

В Италию перелет с пересадками будет стоить от 80 тыс. руб. из Москвы и обратно. Это самый минимум.

Маршрут через Стамбул или Белград уже может обойтись в 100 тыс. руб. Это только перелет. Цена самой программы составит около €2 тыс. на человека с проживанием и какими-то экскурсиями. И это без учета оформления визы. Турция, конечно, будет дешевле. Примерно за 150-200 тыс. руб. на человека в Бодрум или Измир можно добраться ради всех этих исторических достопримечательностей».

Свой вариант программы предложила Ассоциация туроператоров России. Как отмечают эксперты, тематические достопримечательности можно найти в Турции, Тунисе, Марокко и Черногории — эти направления сейчас доступны без визы.

Анжела Гаплевская