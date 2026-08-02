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Туристы планируют свою «Одиссею»

Во сколько обойдется путешествие по местам из фильма Кристофера Нолана

Сицилия может заработать более $280 млн на интересе туристов к экранизации «Одиссеи». Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. Для съемок Кристофер Нолан выбрал остров Фавиньяна в Средиземном море. Замок Санта-Катерина XV века в картине представлен как дом Одиссея на Итаке. Режиссер также снимал в бухтах и на местных пляжах.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Теперь регион ожидает наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудищ. Однако среди россиян ажиотажа пока не видно, заметила руководитель офиса «Слетать.ру» Ольга Савченко:

«Пока недостаточно времени прошло, и таких запросов мы не видим. Но даже если будут фанаты этого фильма, все равно они захотят посмотреть в целом Италию и все, что рядом. Люди с пересадками добираются до Европы, получают визу сейчас с трудом, поэтому они хотят максимально наполнить этот тур».

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Помимо Сицилии, путешественники смогут увидеть Афинский акрополь, Дельфы, Эгейское море и Ионические острова. Из вариантов авторских программ есть круиз на частной яхте: маршрут проходит от современной Турции, где сохранились руины Трои, и продолжается на островах Италии из гомеровского эпоса. Программа рассчитана на две недели. Стоимость тура — €88 тыс. Для россиян самый доступный вариант путешествий по следам «Одиссеи» — Турция, пояснила руководитель отдела продаж туроператора World Window Любовь Хайчук:

«Учитывая нашу непростую ситуацию с Европой, не думаю, что это будет в каком-то массовом порядке: у нас очень долгое ожидание виз. В случае с Италией это около трех месяцев займет, по Греции тоже сейчас отказы фиксируем. Так что речь идет, скорее, об эксклюзивных, индивидуальных турах для тех клиентов, которым интересен такой формат.

Какие события и почему интересны путешественникам

Вполне вероятно, что Турция тоже сюда присоединится. В таком случае это будет уже совершенно другая история для нашего клиента, гораздо проще и дешевле. В республике же есть тематические программы по истории сериала "Великолепный век", и эти программы пользуются просто безумной популярностью.

В Италию перелет с пересадками будет стоить от 80 тыс. руб. из Москвы и обратно. Это самый минимум.

Маршрут через Стамбул или Белград уже может обойтись в 100 тыс. руб. Это только перелет. Цена самой программы составит около €2 тыс. на человека с проживанием и какими-то экскурсиями. И это без учета оформления визы. Турция, конечно, будет дешевле. Примерно за 150-200 тыс. руб. на человека в Бодрум или Измир можно добраться ради всех этих исторических достопримечательностей».

Как в России встретили премьеру Кристофера Нолана

Свой вариант программы предложила Ассоциация туроператоров России. Как отмечают эксперты, тематические достопримечательности можно найти в Турции, Тунисе, Марокко и Черногории — эти направления сейчас доступны без визы.

Анжела Гаплевская

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