Вратарь «Коламбуса» Иванов подписал однолетний контракт с СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании контракта с вратарём Сергеем Ивановым сроком на один сезон. Голкипер продолжит выступать за армейский клуб на правах аренды из «Коламбус Блю Джекетс».

22-летний Иванов — воспитанник СКА, который прошел все ступени клубной системы. Он завоевал Кубок Харламова и успешно проявил себя в основном составе команды. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Иванов провел 29 матчей, отразил 92,8% бросков, пропустил в среднем 2,5 гола за игру и четыре раза сыграл «на ноль». В плей-офф он сыграл два матча, отразив 93,8% бросков при коэффициенте надежности 1,52.

По итогам сезона 2025/26 Иванов одержал 13 побед в 29 матчей. Всего в КХЛ на его счету 110 проведенных матчей, 35 побед и 9 шатаутов. Кроме СКА, он играл за владивостокский «Адмирал» и «Сочи».

В июле 2026 года «Коламбус Блю Джекетс» подписал с Ивановым двухлетний контракт новичка, однако сразу сообщил, что голкипер проведет сезон-2026/27 в КХЛ на правах аренды в СКА. На драфте НХЛ 2022 года Иванов был выбран в 5-м раунде под общим 138-м номером командой из Коламбуса.