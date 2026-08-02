На Урале в четырех регионах предупредили об угрозе атак БПЛА

В четырех регионах Уральского федерального округа объявили режим беспилотной опасности. Соответствующие предупреждения разослали региональные подразделения РСЧС, передает «Интерфакс».

Об угрозе атак БПЛА предупредили власти Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей.

Прием и выпуск самолетов приостановили в аэропортах «Кольцово» в Екатеринбурге и «Баландино» в Челябинске, сообщила Росавиация. По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, всего задержано или отменено 12 рейсов. В аэропорту Екатеринбурга задержали или отменили около 19 рейсов.

За прошедшую ночь, по сведениям Минобороны, средства ПВО России уничтожили 635 БПЛА над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.