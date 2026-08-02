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Минобороны отчиталось об уничтожении силами ПВО 635 дронов ВСУ за ночь

Средства ПВО России за ночь уничтожили 635 беспилотников ВСУ над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

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