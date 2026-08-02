В Саратове при атаке БПЛА пострадали жители многоэтажного дома

При атаке беспилотников в Саратове несколько жителей многоквартирного дома получили ранения. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Медработники оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы, начат сбор заявлений на материальную помощь.

«В ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания. На это время гражданам предоставят временные пункты размещения», — указал губернатор.

Сегодня ночью Саратовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. При ударе БПЛА по многоквартирному дому в городе Энгельс погибли два человека.