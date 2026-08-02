В Саратовской области из-за повреждения контактной сети задерживаются электрички

В Саратовской области при внешнем вмешательстве получила повреждения контактная сеть железной дороги. Три пригородных поезда задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Нефтяная и Князевка. Поезда № 6433 из Анисовки в Аткарск и № 6475 из Анисовки в Тарханы пройдут через станцию «Саратов-2», минуя остановки «Радужный», «Зуборезный» и «Саратов-3». На час-полтора задержат поезда из «Примыкания» в «Сухой Карабулак», из «Примыкания» в «Аткарск» и из «Аткарска» в «Анисовку».

«Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Сегодня ночью Саратовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Романа Бусаргина, повреждения получила гражданская инфраструктура в Саратове. При ударе БПЛА по многоквартирному дому в городе Энгельс погибли два человека.