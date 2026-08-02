При налете БПЛА в Саратове повреждены гражданские объекты

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о налете беспилотников на регион. По его словам, в Саратове и Энгельсе есть повреждения гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Других деталей о последствиях атаки БПЛА господин Бусаргин не раскрыл.

Об угрозе атаки БПЛА губернатор сообщил в 4:00 по местному времени (3:00 мск). Росавиация сообщала, что аэропорты Саратова, Самары, Пензы и Ульяновска приостановили работу.