Стежок за стежком

В МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан организовали выставочный проект «Искусство кожаной мозаики». Впервые на Урале показали технику казанской узорной кожи во всей ее исторической полноте. В коллекцию вошло более 100 изделий: от традиционных народных промыслов до актуальных дизайнерских решений. Изящное творчество татарских мастеров и художников рассматривала София Паникова.

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В экспозиции проекта «Искусство кожаной мозаики» показано 110 работ, выполненных в особой технике создания художественных изделий из разных кусочков кожи, сшитых встык ручным «казанским швом». 82 предмета предоставил фонд Национального музея. «В год единства народов России мы не могли пройти мимо сотрудничества с одним из наших братских регионов. Выставка рассказывает о кожаной мозаике татарского народа. Надо познакомиться с этим видом декоративно-прикладного искусства, которое помогает лучше понять, как жили люди в старые времена и как они живут сейчас. Есть специальные училища и замечательные мастера, которые работают в этой же технике»,— рассказал гендиректор краеведческого музея Александр Емельянов.

По словам научного сотрудника Полины Желябиной, «казанский шов» из трех узелков выполняет и декоративную, и практическую функцию: «Берутся два кусочка ткани. Сначала шило вставляется через один, затем на него наматываются нити, потом оно вставляется через другой кусочек ткани и закрепляется. Нить вытягивается — и получается один стежок. Стежки эти бывают многоцветными, иногда использовались металлизированные нити»,— уточнила госпожа Желябина.

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Мастерство татарских умельцев сделало их работы известными за пределами Татарстана и России. Среди выставочных экспонатов можно увидеть классические образцы обуви XIX века. Рядом показаны изделия кооперативных артелей 1920х годов и продукция комбината «Спартак». Далее выставлены работы, созданные в период возрождения старинных техник на Арской фабрике национальной обуви в 1960е годы. Вместе с предметами гардероба показаны абстрактные работы художницы по коже Светланы Гарбузовой, уникальные орнаментальные композиции мастера декоративно-прикладного искусства Софьи Кузьминых, кожаная мозаика в формате декоративного панно от театрально-декорационной художницы Альфии Замиловой и народной художницы Республики Татарстан Наили Кумысниковой, чьи творческие решения были использованы в декоративном оформлении нового здания Татарского академического театра имени Г. Камала в 2025 году.

Отдельно в витринах показаны кожаные изделия от современных художников и дизайнеров. Выпускница Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина Айгуль Салахова для своего независимого бренда Aigel Salakh создает сумки ручной работы. В их оформлении она сочетает традиционные орнаменты с актуальными формами. Рядом выставлены предметы из коллекции локального татарского бренда одежды и аксессуаров Lusi. Дизайнеры соединяют историю и мифологию с модой, формируя образ современной татарки. Так, в экспозиции показана модель бомбера Hasite. Его главная деталь — это традиционная татарская нагрудная перевязь «хасите» в виде декоративного шва. Дополнительно в зале представлены работы Казанского техникума народных промыслов и архивные фотографии.

Выставка будет работать до 8 ноября.

София Паникова