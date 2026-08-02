Главные новости к утру 2 августа

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестная попыталась пронести его в ресторан. Погибли три человека, еще 21 ранен.

Два человека погибли при налете беспилотников на Саратов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

США в ближайшие недели оценит перспективы возобновления переговоров по Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп отказался от новых ударов по Ирану, поскольку стороны достигли контуров мирной сделки.