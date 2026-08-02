Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Объявлен конкурс на поднятие со дна Обского моря остатков барж под Новосибирском

«Верхнеобьрегионводхоз» (филиал Росводресурсов) объявил тендер на расчистку акватории Новосибирского водохранилища вблизи острова Нечунаевский. Начальная сумма контракта — 8,2 млн руб. Условия конкурса размещены на ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен поднять со дна Обского моря остатки трех барж. Габариты судов: 62 на 10,5 м, 68 на 8,8 м и 64 на 9,8 м. «Трюмы барж частично замыты песком, транспортировка по воде при помощи буксировщика невозможна»,— подчеркивается в сообщении. Работы должны быть выполнены к 15 декабря 2026 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 августа, победителя определят 7 августа.

Остров Нечунаевский Новосибирского водохранилища расположен между селами Боровое и Береговое примерно в 55 км от центра Новосибирска.

Михаил Кичанов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд