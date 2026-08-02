Объявлен конкурс на поднятие со дна Обского моря остатков барж под Новосибирском

«Верхнеобьрегионводхоз» (филиал Росводресурсов) объявил тендер на расчистку акватории Новосибирского водохранилища вблизи острова Нечунаевский. Начальная сумма контракта — 8,2 млн руб. Условия конкурса размещены на ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен поднять со дна Обского моря остатки трех барж. Габариты судов: 62 на 10,5 м, 68 на 8,8 м и 64 на 9,8 м. «Трюмы барж частично замыты песком, транспортировка по воде при помощи буксировщика невозможна»,— подчеркивается в сообщении. Работы должны быть выполнены к 15 декабря 2026 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 августа, победителя определят 7 августа.

Остров Нечунаевский Новосибирского водохранилища расположен между селами Боровое и Береговое примерно в 55 км от центра Новосибирска.

Михаил Кичанов