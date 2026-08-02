Axios: Саудовская Аравия обеспокоена планами США нанести новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провели телефонный разговор. По информации Axios, Мухаммед бен Салман выразил Дональду Трампу обеспокоенность по поводу его планов нанести новые удары по Ирану.

По словам источников издания, наследный принц Саудовской Аравии попросил президента США прояснить план действий Вашингтона. Кроме того, Мухаммед бен Салман призвал отказаться от новых ударов по Ирану.

The Wall Street Journal 1 августа писала, что Дональд Трамп отдал приказ войскам США нанести новые удары по Ирану в выходные. По информации CBS News, вместе с США удары по иранской энергетической инфраструктуре планирует нанести Израиль. Тегеран пригрозил в ответ нанести удары по Израилю и объектам Соединенных Штатов в регионе.