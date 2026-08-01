16-летняя Кристина Лютова вышла в финал теннисного турнира WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова вышла в финал турнира категории WTA 250 в Мемфисе. Она стала первой спортсменкой, которая родилась в 2010-х годах и вышла в финал турнира WTA.

В полуфинале Лютова обыграла американку Эльвину Алиеву со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В финале российская теннисистка встретится с победительницей встречи между чешкой Дарьей Видмановой и мексиканкой Ренатой Сарасуа.

16-летняя Кристина Лютова занимает в мировом рейтинге теннисисток 226-е место. Турнир уровня WTA в Мемфисе стал для нее первым.