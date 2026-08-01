Махачкалинское «Динамо» лучше московского

Во втором туре чемпионата России по футболу махачкалинское «Динамо» нанесло поражение «Локомотиву» — 2:1. Эта победа, а также осечка ЦСКА, который добился только ничьей в матче с «Крыльями Советов» — 1:1, вывели дагестанский клуб на промежуточное первое место. На старте сезона команда Вадима Евсеева взяла шесть очков из шести возможных, тогда как бронзовый призер прошлого чемпионата «Локомотив» потерял уже пять. Так же неудачно, как и железнодорожники, стартовало московское «Динамо», проигравшее «Балтике» — 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

После того как ЦСКА победил на своем поле «Балтику» в первом туре, у него была возможность развить стартовый успех в домашнем матче с «Крыльями Советов». Правда, самарский клуб уже успел отнять очки в Москве у «Динамо», сыграв на «ВТБ Арене» 0:0. Переехав на «ВЭБ Арену», волжане выставили тот же состав без номинальных нападающих и выбрали ту же довольно дерзкую тактику. Более того, сейчас они действовали даже смелее и агрессивнее. Если во встрече с динамовцами команда Сергея Булатова поначалу еще осторожничала, то армейцев она сразу заставила много обороняться.

Тем не менее именно хозяева были ближе к тому, чтобы открыть счет, когда подключился в атаку левый защитник Мойзес. После его передачи мяч попал в штангу рикошетом от ноги Фернандо Костанци, а потом его удар отразил голкипер Сергей Песьяков. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, который остался первым номером, несмотря на то, что красно-синие недавно подписали контракт с Максимом Бориско из «Балтики», вступил в игру, когда Амар Рахманович бил головой. Но забили все же подопечные Дмитрия Игдисамова, постепенно перехватившие инициативу. На 32-й минуте Матия Попович воспользовался тем, что никто не встретил его на подходе к штрафной площади, и с левой ноги зарядил в правый от Песьякова угол. Гостям еще повезло, что вскоре Лусиано Гонду врезал в перекладину из убойной позиции. И снова нужно отметить Поповича, с подачи которого возник этот момент.

Во втором тайме Гонду на пару с Данилой Козловым упустили еще один верный момент, когда слишком увлеклись перепасовкой и забыли ударить по воротам. В результате армейцы поплатились за свою расточительность. «Крылья» тоже не использовали отличный шанс, когда Сергей Бабкин не сумел точно пробить после эффектной обводки в штрафной. Тороп легко поймал мяч, но Максим Витюгов затем идеально закрутил его в направлении дальней штанги, и на 63-й минуте самарцы отыгрались. Причем Кирилл Печенин мог вывести их вперед, пробив из-за штрафной под перекладину, и москвичей выручил Тороп. Хозяевам мог принести победу Тамерлан Мусаев, однако угодил в Песьякова с близкой дистанции. Хотя им тоже повезло, что в самой концовке гости не реализовали контратаку, выйдя впятером на двух защитников. Матч завершился вничью 1:1. У ЦСКА теперь четыре очка. В активе «Крыльев Советов» только два, но с учетом уровня соперников они дорогого стоят.

«Локомотиву» после домашней ничьей с «Ахматом» надо было брать очки в гостевом матче с махачкалинским «Динамо», которое стартовало с выездной победы над «Факелом». И даже еще одна ничья железнодорожников вряд ли устраивала. В дебюте им удались две острые атаки с участием Зелимхана Бакаева и Вадима Ракова, но завершение подвело. Они и дальше выглядели активнее, хотя остроты уже не хватало. В какой-то момент игра и вовсе переместилась на их половину поля, а Даниил Лесовой проверил готовность голкипера москвичей Антона Митрюшкина со стандарта. И тут Алексей Батраков одним пасом вскрыл махачкалинскую оборону, отдав мяч на ход Ракову, который изящно прокинул Хуссема Мрезига и пробил под вратарем Тимуром Магомедовым. Так на 31-й минуте гости повели 1:0, но и хозяева могли отличиться в конце первого тайма, когда Александр Сандрачук выскочил на Митрюшкина и ударил прямо в него.

На 57-й минуте «Динамо» все-таки сравняло счет. Никита Глушков сыграл в стиле Батракова и создал голевую ситуацию для Миро, который обвел Митрюшкина и поразил пустые ворота. Вдобавок в том эпизоде голкипер «Локомотива» получил травму и был заменен на Илью Лантратова. Тем временем махачкалинцы не успокоились на достигнутом, и Миро чуть не оформил дубль, немного не дотянувшись до мяча после прострела Мохамеда Аззи. Зато на 73-й минуте гол к результативной передаче добавил Глушков, убежавший один на один с Лантратовым и уверенно исполнивший футбольный буллит. При этом ему ассистировал Мрезиг, реабилитировавшийся за свою промашку до перерыва.

Железнодорожники пытались спасти игру, но их ресурсы, в том числе кадровые, оказались ограничены. Замены ничего не дали, да и нет у них сейчас необходимой глубины состава. «Локомотив» потерпел поражение 1:2, оставшись с одним набранным очком, а махачкалинское «Динамо» с шестью баллами неожиданно возглавило турнирную таблицу.

Столичное «Динамо» тоже приехало в гости к «Балтике» налегке, имея в багаже лишь одно очко. Калининградцы оперативно укрепили вратарскую позицию после продажи Бориско в ЦСКА и вернули в команду Евгения Латышонка, который в 2024 году ушел из нее в «Зенит». А вот москвичи потеряли из-за травмы основного голкипера Андрея Лунева. Впрочем, у его сменщика Курбана Расулова, как и у Латышонка, долго не было практически никакой работы. Она появилась, когда динамовские бразильцы Бителло и Артур Гомес организовали первый по-настоящему опасный момент. Латышонок отвел угрозу, а потом еще парировал удар с разворота Константина Тюкавина. Расулова до перерыва потревожил только Сергей Варатынов, и то издали.

В стартовом матче подопечные Сандро Шварца так и не смогли забить. Сейчас у них опять мало что получалось в атаке. А когда центральный защитник бело-голубых Давид Рикардо во втором тайме метко пробил головой на угловом, Варатынов подстраховал Латышонка. Но на 57-й минуте динамовцы сами пропустили с углового. Натан Гассама скинул мяч на Николая Титкова, и он переправил его в сетку. Теперь гостям надо было забивать во что бы то ни стало, а между тем игровым преимуществом владели хозяева, вдохновленные голом. К тому же у калининградцев вышел на замену их лучший бомбардир в прошлом чемпионате Брайан Хиль. Нападающий сборной Сальвадора быстро подставился в штрафной под Хуана Касереса и заработал пенальти, хотя их контакт показался слишком легковесным для столь сурового наказания. На недавнем чемпионате мира, в котором участвовал парагваец Касерес, такие 11-метровые не ставили, но в Российской премьер-лиге судят по-другому.

Хиль четко исполнил пенальти, и на 75-й минуте «Балтика» уже выигрывала 2:0. Артур тут же сократил разницу, головой замкнув навес Ивана Сергеева, и дал москвичам шанс на спасение. Тюкавин после дальнего удара Касереса даже добил мяч, отскочивший от штанги, в ворота, но сделал это из офсайда. Как ни старались бело-голубые вырвать ничью, у них ничего не вышло. «Балтика» победила 2:1 и набрала три очка. «Динамо» же, как и «Локомотив», откровенно слабо стартовало в новом чемпионате.

Александр Ильин