«Архангел Михаил» набрал высоту
В рамках фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге открыли православный памятник
В День города в Екатеринбурге открылся двухдневный фестиваль «Энергия РМК». Традиционно местом его проведения стал спортивный квартал «Архангел Михаил», где прошла церемония открытия одного из самых высоких православных памятников в России — «Собор Архистратига Михаила». В первый день фестиваля прошел парад с участием 2 тыс. спортсменов, представляющих более 30 спортивных направлений, состоялись международный турнир по баскетболу 3х3 и турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 35, а на главной сцене выступили Тимати и Нилетто.
Парад спортсменов. В первом ряду с флагами: президент Академии единоборств РМК Иван Штырков и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Хотя весь день 1 августа шел дождь, это не помешало в День города тысячам жителей и гостей Екатеринбурга посетить спортивный квартал «Архангел Михаил», где открылся фестиваль «Энергия РМК».
Строительство спортивного квартала «Архангел Михаил» началось в 2022 году недалеко от ТРЦ «Мега». В нем есть многофункциональный спортивный комплекс, который включает самый большой в России подземный тир, зону единоборств, фитнес-зал. В спортивном комплексе одновременно смогут заниматься более 450 человек. Кроме того, построены экстрим-парк со скалодромом, батутами, скейт-площадкой и велосипедными трассами различной сложности. Площадь парка — 22 тыс. кв. метров.
Церемония открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила»
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Стартовал фестиваль с открытия масштабной скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Монумент скульптора Алексея Щитова входит в число самых высоких православных памятников России: его высота около 16 м. Сегодня одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве — 17,5 м.
Слева направо: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, губернатор Свердловской области Денис Паслер, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Освятил памятник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В церемонии открытия приняли участие первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие. На открытии выступил объединенный хор детских коллективов с песней «Лететь».
Затем прошел парад, в котором приняли участие 2 тыс. спортсменов.
Турнир по баскетболу 3х3
Фото: София Паникова
В рамках фестиваля прошел турнир по баскетболу 3х3 и турнир среди профессиональных команд из Екатеринбурга, Белграда и Сербии. На соседней площадке провели матчи команд Суперлиги по мини-футболу.
В локации с единоборствами прошел масштабный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 35 и К1. Главным событием вечера стал титульный бой в полусреднем весе между чемпионом лиги Эдуардом Сайком и претендентом Шахмиром Абакаровым за кубок «Архангела Михаила по кикбоксингу». Опыт Сайка позволил ему уверенно защитить свой титул.
Выставка спортивной техники, которая принимала участие в ралли «Дакар»
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Традиционно рядом со сценой открылась выставка спортивной техники, которая принимала участие в ралли «Дакар». В экспозиции представлены мотоциклы, спортивные вездеходы, внедорожные суперкары и грузовики.
В лесном массиве за главной сценой взрослых и юных альпинистов ждали веревочные трассы разной сложности в парке от «РМК Поиск».
Кроме уличных площадок гости могли посетить открытую тренировку по пилатесу от команды «Пилатес РМК» в зале нового поколения RCC. В это время на отвесной стене команда циркового шоу исполнила вертикальный танец.
Фестиваль «Энергии РМК. Лето» в спортивном квартале «Архангел Михаил»
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Первый день фестиваля завершился концертом, в котором приняли участие репер Тимати, уральский певец Нилетто, Vonamour и K-Maro. Ведущими на сцене были ST и Ассоль.
В воскресенье, 2 августа, в рамках второго дня фестиваля «Энергия РМК» состоятся профессиональные турниры по кикбоксингу RCC Fair Fight и RCC boxing promotion, детские турниры по мини-футболу, мастер-классы и открытые тренировки.