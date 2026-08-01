«Архангел Михаил» набрал высоту

В День города в Екатеринбурге открылся двухдневный фестиваль «Энергия РМК». Традиционно местом его проведения стал спортивный квартал «Архангел Михаил», где прошла церемония открытия одного из самых высоких православных памятников в России — «Собор Архистратига Михаила». В первый день фестиваля прошел парад с участием 2 тыс. спортсменов, представляющих более 30 спортивных направлений, состоялись международный турнир по баскетболу 3х3 и турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 35, а на главной сцене выступили Тимати и Нилетто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парад спортсменов. В первом ряду с флагами: президент Академии единоборств РМК Иван Штырков и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Парад спортсменов. В первом ряду с флагами: президент Академии единоборств РМК Иван Штырков и чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Хотя весь день 1 августа шел дождь, это не помешало в День города тысячам жителей и гостей Екатеринбурга посетить спортивный квартал «Архангел Михаил», где открылся фестиваль «Энергия РМК».

Строительство спортивного квартала «Архангел Михаил» началось в 2022 году недалеко от ТРЦ «Мега». В нем есть многофункциональный спортивный комплекс, который включает самый большой в России подземный тир, зону единоборств, фитнес-зал. В спортивном комплексе одновременно смогут заниматься более 450 человек. Кроме того, построены экстрим-парк со скалодромом, батутами, скейт-площадкой и велосипедными трассами различной сложности. Площадь парка — 22 тыс. кв. метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Церемония открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Стартовал фестиваль с открытия масштабной скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Монумент скульптора Алексея Щитова входит в число самых высоких православных памятников России: его высота около 16 м. Сегодня одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве — 17,5 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, губернатор Свердловской области Денис Паслер, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Слева направо: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, губернатор Свердловской области Денис Паслер, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Освятил памятник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В церемонии открытия приняли участие первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие. На открытии выступил объединенный хор детских коллективов с песней «Лететь».

Затем прошел парад, в котором приняли участие 2 тыс. спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турнир по баскетболу 3х3

Фото: София Паникова Турнир по баскетболу 3х3

Фото: София Паникова

В рамках фестиваля прошел турнир по баскетболу 3х3 и турнир среди профессиональных команд из Екатеринбурга, Белграда и Сербии. На соседней площадке провели матчи команд Суперлиги по мини-футболу.

В локации с единоборствами прошел масштабный турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 35 и К1. Главным событием вечера стал титульный бой в полусреднем весе между чемпионом лиги Эдуардом Сайком и претендентом Шахмиром Абакаровым за кубок «Архангела Михаила по кикбоксингу». Опыт Сайка позволил ему уверенно защитить свой титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка спортивной техники, которая принимала участие в ралли «Дакар»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выставка спортивной техники, которая принимала участие в ралли «Дакар»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Традиционно рядом со сценой открылась выставка спортивной техники, которая принимала участие в ралли «Дакар». В экспозиции представлены мотоциклы, спортивные вездеходы, внедорожные суперкары и грузовики.

В лесном массиве за главной сценой взрослых и юных альпинистов ждали веревочные трассы разной сложности в парке от «РМК Поиск».

Кроме уличных площадок гости могли посетить открытую тренировку по пилатесу от команды «Пилатес РМК» в зале нового поколения RCC. В это время на отвесной стене команда циркового шоу исполнила вертикальный танец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Энергии РМК. Лето» в спортивном квартале «Архангел Михаил»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фестиваль «Энергии РМК. Лето» в спортивном квартале «Архангел Михаил»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Первый день фестиваля завершился концертом, в котором приняли участие репер Тимати, уральский певец Нилетто, Vonamour и K-Maro. Ведущими на сцене были ST и Ассоль.

В воскресенье, 2 августа, в рамках второго дня фестиваля «Энергия РМК» состоятся профессиональные турниры по кикбоксингу RCC Fair Fight и RCC boxing promotion, детские турниры по мини-футболу, мастер-классы и открытые тренировки.

София Паникова