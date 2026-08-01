Армия Израиля сообщила об убийстве нескольких бойцов «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным израильской армии, бойцов «Хезболлы» обнаружили в районе хребта Али-эт-Тахер «в зоне безопасности, где военнослужащие выполняли задачи». ЦАХАЛ ударила по бойцам ливанского движения «с целью устранения угрозы».

В пресс-релизе добавили, что при этом ранения средней степени тяжести получил один военнослужащий израильской армии. Позднее его госпитализировали.

Ливан и Израиль подписали соглашение об урегулировании конфликта 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США. Стороны договорились создать «пилотные зоны» на юге Ливана, из которых Израиль должен вывести войска. По соглашению, ЦАХАЛ будет постепенно передавать эти территории властям Ливана, не допуская, чтобы их заняла «Хезболла». 15 июля прошел шестой раунд переговоров Ливана и Израиля по этому вопросу.

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