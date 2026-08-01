NYT сообщила об ударе США 900-килограммовой бомбой по жилому дому в Иране

США ударили по жилому дому на иранском острове Кешм 900-килограммовой бомбой, сообщила The New York Times. Газета проанализировала видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки, а также обратилась к экспертам по вооружениям.

По данным газеты, США ударили по дому в ночь на 30 июля. Он располагался в густонаселенном районе Чах-Тангу города Кешм. Из-за удара были разрушены рядом стоящие постройки. Жителей 20 домов эвакуировали. На месте удара образовалась воронка шириной не менее 9 м. По данным иранских властей, при ударе погиб двухлетний сын и его родители. Двух других детей погибшей пары нашли живыми под завалами.

Согласно анализу NYT, США применили для удара бомбу Mark-84 весом 900 кг. Это один из крупнейших обычных боеприпасов в арсенале США. Издание отмечает, что время атаки и место совпадают с теми, которые фигурируют в отчетах Центрального командования США (CENTCOM). При этом военных объектов в этом районе газета не обнаружила. В CENTCOM заявили, что изучают сообщения о жертвах среди мирного населения.

В ночь на 30 июля американские силы прервали пятидневный режим тишины из-за иранских ударов по объектам в Иордании. Президент США Дональд Трамп пригрозил иранцам новыми ударами и пообещал «выбить из них всю дурь». CBS News и The Wall Street Journal писали о новой волне ударов США по Ирану, которая может начаться в эти выходные.