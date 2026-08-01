США введут визовый залог до $20 тысяч для граждан 50 стран
С 3 августа США введут постоянный визовый залог для граждан из 50 стран. Речь идет о деловых и туристических визах (B-1/B-2). Это следует из уведомления на сайте Госдепартамента США. Размер залога сможет достигать $20 тыс.
Прежде в США действовала пилотная программа, по которой сотрудники консульств могли назначить залог в размере $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс. Сумма возвращалась после выезда иностранца из страны при соблюдении условий.
Меры необходимы, чтобы сократить количество случаев неправомерного использования виз и превышения срока пребывания в США, отмечается в тексте инициативы. Она распространяется на граждан тех 50 стран, гражданами которых было допущено больше всего нарушений визового режима. Большинство из них расположены в Африке. Россия в этот перечень не вошла.
The New York Times писала, что сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) стали массово задерживать иностранных граждан с истекшими визами прямо в аэропортах. Задержания за последние недели проходили как минимум в 15 американских авиагаванях.
Ужесточение миграционной политики США является системным и развивается на протяжении нескольких лет. Администрация Дональда Трампа, еще будучи у власти, активно выступала за сокращение числа въезжающих в США, независимо от страны происхождения или типа визы. В этот период были введены различные ограничения на въезд для граждан ряда стран, а также аннулированы десятки тысяч виз.
В 2025 году США ужесточили правила для получения иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию, а ранее, с сентября 2025 года, подача документов на визу стала возможна только в Варшаве и Астане, что значительно усложнило процесс для россиян. Также Госдепартамент США заявлял о намерении изменить правила въезда для граждан 43 стран, разделяя их на категории, где некоторым странам грозил полный запрет на въезд.
Эти меры включали не только ограничения на въезд по страновому признаку, но и ужесточение выдачи рабочих виз, а также возможность отказывать в визе по медицинским показаниям или за критику Израиля. Политика визовых ограничений применялась и в отношении иностранных чиновников, помогающих скрывающимся от американского правосудия, а также лиц, причастных к киберпреступлениям. В целом, данные меры направлены на борьбу с нелегальной миграцией и защиту интересов американских налогоплательщиков и рабочей силы.
Введение визового залога является одним из инструментов этой политики, призванным сократить число нарушений визового режима. Ранее уже действовала пилотная программа с визовым залогом до 15 тыс. долларов. Также ранее вводился дополнительный сбор в 250 долларов для всех категорий неиммиграционных виз.