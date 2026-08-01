США введут визовый залог до $20 тысяч для граждан 50 стран

С 3 августа США введут постоянный визовый залог для граждан из 50 стран. Речь идет о деловых и туристических визах (B-1/B-2). Это следует из уведомления на сайте Госдепартамента США. Размер залога сможет достигать $20 тыс.

Прежде в США действовала пилотная программа, по которой сотрудники консульств могли назначить залог в размере $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс. Сумма возвращалась после выезда иностранца из страны при соблюдении условий.

Меры необходимы, чтобы сократить количество случаев неправомерного использования виз и превышения срока пребывания в США, отмечается в тексте инициативы. Она распространяется на граждан тех 50 стран, гражданами которых было допущено больше всего нарушений визового режима. Большинство из них расположены в Африке. Россия в этот перечень не вошла.

The New York Times писала, что сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) стали массово задерживать иностранных граждан с истекшими визами прямо в аэропортах. Задержания за последние недели проходили как минимум в 15 американских авиагаванях.