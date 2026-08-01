FESCO прокомментировала потопление контейнеровоза в Черном море

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инцидент с контейнеровозом «Янина» стал очередным в серии атак на судоходство в Черном море. Российские военные регулярно сообщают об уничтожении безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Например, в ноябре 2025 года силы Черноморского флота ликвидировали 27 безэкипажных катеров, а в сентябре того же года было уничтожено более 15 катеров.

Помимо атак на суда, Вооруженные силы России также наносят удары по украинским портам, которые, по заявлению Минобороны РФ, используются для перевозки военных грузов. В июле 2026 года сообщалось об ударах по четырем сухогрузам и одному балкеру в порту «Черноморск», а также по объектам инфраструктуры в портах Черноморск и Одесса. Эти действия привели к тому, что крупнейшие судоходные компании, такие как Maersk, приостановили рейсы в порт Черноморск.

Вопрос безопасности судоходства в Черном море остается актуальным и рассматривается в контексте будущих договоренностей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что безопасное судоходство станет частью таких договоренностей.