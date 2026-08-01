Морские дроны ВСУ потопили в Черном море контейнеровоз FESCO и «Росатома»

В ночь на 1 августа в Черном море в результате атаки морских дронов ВСУ затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO (входит в контур управления «Росатома»). ЧП произошло в 130 морских милях от Новороссийска.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что атака на судно началась около 22:00 пятницы. «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию», — заявил он.

Спаслись все 17 членов экипажа. Большинство подобрало судно «Delphinus», которое ночью выдвинулось в район происшествия. «Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег», — уточнил господин Лихачев и поблагодарил экипаж вертолета Черноморского флота. Отдельную благодарность выразили экипажу торгового судна.