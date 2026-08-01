Состояние бизнесмена-разработчика БПЛА после покушения в Туле стабильное

Состояние основателя компании по производству дронов Андрея Черезова, которого пытались убить 29 июля в Туле, оценивается как стабильное. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Его состояние стабильное. Его тяжело ранили, но помощь была оказана вовремя,— сказал собеседник агентства. — Все мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо России».

Неизвестный пытался застрелить господина Черезова в подъезде дома на улице Михеева в Туле. Он выстрелил в бизнесмена три раза. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Управление СКР по Туле возбудило уголовное дело.

Андрей Черезов основал ООО «Воздушный трактат» и ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ). Последняя занимается разработкой дронов, ПО к ним и помехозащищенных систем связи. РЛВТ разработала FPV-дроны семейства «Овод», которые поставляет российской армии. Классический вариант модели беспилотника позиционировался как боевой дрон-камикадзе, предназначенный для поражения живой силы, бронетехники и укреплений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стреляли в "Овода"».