МИД Литвы вызовет представителя России из-за повреждения посольства в Киеве

МИД Литвы сообщил, что посольство страны в Киеве получило повреждения. Дипведомство вызовет представителя России, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Во время российских атак на Киев было повреждено и посольство Литвы. Ракеты ударили всего в нескольких метрах от посольства. К счастью, наши сотрудники не пострадали»,— заявил господин Будрис в X.

Пресс-секретарь МИД Литвы Кристина Беликова утверждает, что ракета упала рядом с забором посольства. «Выбито несколько окон, повреждена крыша и солнечные батареи на ней. Во дворе много осколков... Нанесенный ущерб уточняется»,— рассказала она порталу Delfi.

Минобороны России утром отчиталось, что в течение ночи был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. Также были поражены используемые в военных целях логистические центры.