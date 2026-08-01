В Челябинской области осудили 20-летнего курьера мошенников

Кусинский районный суд Челябинской области вынес приговор 20-летнему жителю Тюмени, который работал курьером у мошенников, похитивших 4 млн рублей у вдовы участника СВО.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, на вдову участника СВО, проживающую в Кусе, вышли аферисты под видом сначала представителя Министерства обороны, затем под видом сотрудников портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Жертву убедили в том, что ее личный кабинет взломан и ей грозит уголовное преследование. Женщина под влиянием и давлением сняла со своего банковского счета 4 млн рублей, которые получила после гибели мужа, и передала их курьеру. После чего, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Полицейские установили личность курьера и выехали для его задержания в Тюмень. Задержанный 20-летний молодой человек пояснил, что за свои услуги получил в качестве награды 8 тыс. рублей.

Суд приговорил курьера к 2,5 годам лишения свободы, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании причиненного ущерба.