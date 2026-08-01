Екатеринбуржцев с Днем города поздравили губернатор и мэр

Поздравления екатеринбуржцам с Днем города опубликовали губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В этом году Екатеринбургу исполняется 303 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Екатеринбург отличается своим особым ритмом. В нем – энергия деловых кварталов, драйв молодежных пространств, творческий дух выставочных залов, гул жилых районов и бесконечная музыка»,— написал Денис Паслер.

Губернатор отметил, что город преображается и развивается благодаря людям, которые в нем живут. Горожанам он пожелал «жить в ритме Екатеринбурга».

Глава города Алексей Орлов указал на историю города, его уникальный уральский характер и большие перспективы. Главным богатством он назвал жителей города.

«Желаю нашему любимому Екатеринбургу непрерывного движения вперед и процветания! А всем екатеринбуржцам – крепкого здоровья, семейного тепла, мира, добра и новых свершений!»,— написал он.

День города в Екатеринбурге этом году проходит 1 августа. В программе праздника — выступления Тимати и Нилетто, «Городская свадьба», игры и спортивные соревнования.

Анна Капустина