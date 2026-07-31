Три поколения уральского рока, Тимати, спорт и традиции

На разных площадках Екатеринбурга 1 августа в рамках Дня города пройдут фестивали, концерты, выставки, спектакли, прогулочные экскурсии и другие мероприятия. Где выступит Тимати, Нилетто, Бобунец и Полева, пройдет «Городская свадьба», а где поиграть в настолки и падел — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Тимати

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Официальная праздничная программа стартует в полдень с возложения цветов к памятнику основателям Екатеринбурга — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Далее на главной сцене в Историческом сквере начнется торжественная церемония открытия Дня города с участием активных горожан, представляющих восемь районов Екатеринбурга. С 13:00 в Историческом сквере представят традиционный ежегодный проект, который с 1983 года является неотъемлемой частью праздника — «Городская свадьба». За всю историю существования традиции в брак вступило более 900 пар. В этом году семейное торжество объединит 21 пару молодоженов.

С утра на Площади 1905 года будет проходить турнир по паделу. В переулке Химиков можно поболеть за баскетболистов на XI Традиционном турнире по уличному баскетболу 3х3. До 2 августа в яхт-клубе «Коматек» будет идти Кубок России по парусному спорту с 10:00 до 22:00. В акватории Верх-Исетского пруда состоятся матчевые гонки среди профессиональных команд. На воде встретятся титулованные мастера спорта международного класса и амбициозные гонщики из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Владивостока и Саратова.

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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Городская свадьба

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В рамках выставочной программы на Площади Российской Армии с 10:00 до 18:00 покажут военную технику и средства связи. Увидеть большую экспозицию ретроавтомобилей можно на улице Горького с 12:00 до 16:00.

В 17:00 подворье Музея Ф.М. Решетникова превратится в сцену для спектакля «Горный царь». Сама история будет посвящена любви и разлуке с Уралом одного из самых влиятельных деятелей — генерала Владимира Глинки или «царя и бога Уральского хребта». Премьера откроет фестиваль «Уральский променад» в Литературном квартале. Стоимость билетов — 1,2 тыс. руб.

Перед Музеем изобразительных искусств с 11:00 до 19:00 развернется культурно-общественный проект «Горожане». В пространстве Исторического сквера соберутся городские танцовщики, предприниматели, диджеи, музыканты и другие неравнодушные жители города, которые несут в своем творчестве локальную идентичность вместе с историей Екатеринбурга. В программе запланированы перформансы, аудио-прогулки, музыка и создание арт-объектов. Для самых маленьких горожан и их родителей в парке Литературного квартала организуют семейное пространство «Город детей». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи матрешек, послушать концертную программу на Летней эстраде, погрузиться в традиции русской культуры на экспозиции от фольклорного центра «Русская изба», поиграть в настольные игры в зоне отдыха. Кроме того, в День города пройдет третий ежегодный Большой городской пленэр. В мероприятии могут участвовать как профессионалы, так и художники-любители.

У Театра драмы на Октябрьской площади с 12:00 до 22:00 будет работать площадка «Лето с МТС». В программе заявлены игры, спортивные тренировки, квизы, диджей-сет и концерт.

Все выходные с 12:00 до 23:00 будет идти фестиваль «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила рядом с ТРЦ «Мега». Программа начнется с торжественного открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Гости смогут посетить развлекательные и спортивные площадки, зрелищные соревнования по мини-футболу, кикбоксингу RCC и профессиональному боксу, мастер-классы, выступления популярных исполнителей и выставку гоночных автомобилей. Хедлайнерами станут рэпер Тимати и уральский певец Нилетто.

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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Нилетто

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На Плотине городского пруда с 14:00 до 16:00 можно будет услышать живую музыку на фестивале духовых оркестров. Среди участников заявлены самобытные, национальные и оригинальные коллективы, работающие в жанрах духовой музыки и традиционных культур. Для любителей джазовой музыки на сцене в Парке Маяковского состоится фестиваль «Послушайте». Хедлайнерами на сцене Летнего театра станут Александр Скляр и «Тромбон-Шоу», Варвара Визбор, группа Dizzy Dutch Duck и Александра Алмазова.

В Парке Маяковского с 9:00 до 16:00 пройдет смотр-конкурс профессионального мастерства пожарных и спасателей. Специалисты поборются за титул «Лучший караул (смена) пожарно-спасательного подразделения Свердловской области». Сотрудники боевых подразделений пожарной охраны продемонстрируют свой уровень подготовки через тактическое мастерство, выносливость и силовые навыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурс «Мисс Екатеринбург»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Конкурс «Мисс Екатеринбург»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Литературный квартал станет площадкой для проведения конкурса чтецов «Поэзия вместе», где уральцы смогут выступить в паре. Объединиться для выступления могут бабушки с внуками, учителя с учениками, члены одного творческого коллектива и просто соседи. Главная особенность конкурса, чтобы одному участнику было не больше 18 лет, а второму — не меньше 55 лет. На сцене Исторического сквера в 18:30 начнется выступление финалисток XXIX общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Жюри оценит номера участниц, их талант и индивидуальность, выбрав самую красивую девушку города. Победительница заберет титул уральской королевы красоты и поездку в Пекин на Китайскую неделю моды (China Fashion Week).

Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» с 15:00 до 16:30 выступит на концерте в театре «Космос». На площадке ТРЦ «Гринвич» в 16:00 выступит певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) с эксклюзивным концертом, приуроченным ко Дню города. В Историческом сквере с 20:30 начнется гала-концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобунец

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Сергей Бобунец

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В год 40-летия Свердловского рок-клуба на одной сцене выступят три поколения уральских рокеров: «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин и группа «Урфин Джюс», первая леди русского рока Анастасия Полева и экс-солист группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Завершится праздник фейерверком над акваторией Городского пруда в 22:30.

София Паникова