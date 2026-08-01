Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Храм Василия Блаженного в Москве открылся для посещений после ночного пожара

Московский Покровский собор — храм Василия Блаженного на Красной площади — 1 августа открыт для посетителей по стандартному графику. Об этом сообщил Государственный исторический музей.

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

«(Собор) сегодня будет открыт для посещения по обычному графику с 10:00 до 21:00», — уточнили в музее.

В ночь на субботу появились сообщения о пожаре в храме. Источники информагентств сообщали, что загорелись личные вещи в кабинете директора на первом этаже. Площадь возгорания составила около 10 кв. м.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд