В храме Василия Блаженного на Красной площади произошел пожар

В храме Василия Блаженного на Красной площади произошло возгорание, сообщили оперативные службы ТАСС. В настоящий момент пожар локализован.

«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. м»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что к храму прибыли около 10 пожарных машин.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Новости», дым над храмом был виден в течение получаса. Открытого огня видно не было.