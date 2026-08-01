Премьер Таиланда принес извинения за убийство брата и сестры из Тюмени

Глава таиландского правительства Анутхин Чанвиракун лично прибыл в Паттайю и принес официальные извинения в связи с убийством двух россиян — брата и сестры, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Господин Чанвиракун посетил отдел полиции, а также место случившегося. «Мы приносим свои извинения»,— сказал он журналистам.

Напомним, брат и сестра из Тюмени пропали в Паттайе утром 26 июля. В Таиланде они жили с 2021 года. О пропаже сообщила мать. По ее словам, дети отправились ночью в круглосуточный магазин, после чего дочь прислала тревожное сообщение о том, что за ними кто-то следит. С этого момента связь с ними прервалась. Позднее мотоцикл россиян нашли разобранным и зарытым в районе старого кладбища в провинции Чонбури.

В убийстве признались двое мужчин. Они заявили, что планировали украсть у них мотоцикл у брата и сестры. После того, как они оказали сопротивление, подозреваемые застрелили молодого человека, а девушку забили насмерть.

Анна Капустина