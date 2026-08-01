Мишустин заявил о масштабной модернизации поликлиник в России

С 2022 года число зданий в российской системе здравоохранения, требующих капремонта, снизилось в 1,6 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, за последние годы в стране провели масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Господин Мишустин поднял эту тему во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле. Он сообщил, что в 2021–2025 годах было создано более 6 тыс. объектов в первичном звене здравоохранения. Почти 8 тыс. объектов отремонтировано, что позволило снизить долю зданий, требующих капремонта. «С 2022 года в 1,6 раза стало меньше зданий, требующих капитального ремонта. Оборудования старше 10 лет — в 1,4 раза»,— отметил премьер (цитата по ТАСС).

Михаил Мишустин уточнил, что за упомянутый период было закуплено почти 230 тыс. единиц медоборудования, а также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. «И здесь очень важно получать обратную связь от пациентов и медицинского сообщества. Учитывать их мнение. Возьмите это на личный контроль»,— поручил премьер главе Минздрава Михаилу Мурашко.

В июле господин Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Этот программный документ установил цели, которых за неполную пятилетку должна достичь система государственной медицины РФ. План фокусируется на профилактике заболеваний, продолжении обновления инфраструктуры региональных больниц и клиник, на цифровизации и внедрении технологий ИИ в процессы лечения пациентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Лечение в плановом порядке».