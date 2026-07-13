Лечение в плановом порядке

Одобренный правительством план мероприятий по выполнению Стратегии развития здравоохранения РФ до 2030 года фокусируется на профилактике заболеваний, продолжении обновления инфраструктуры региональных больниц и клиник, на цифровизации и внедрении технологий ИИ в процессы лечения пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Белый дом опубликовал утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Этот программный документ установил цели, которых за неполную пятилетку должна достичь система государственной медицины РФ. В частности, одной из задач названо достижение лекарственной независимости ради роста продолжительности жизни россиян (подробнее см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года)

13 июля план выполнения стратегии обсуждался на совещании главы правительства Михаила Мишустина с его заместителями. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что ключевую роль приобретает не столько лечение, сколько профилактика заболеваний. Поэтому в этом году правительство приступило к созданию новой модели российского здравоохранения. «Мы преобразуем существующие центры здоровья в центры медицины здорового долголетия»,— сообщила вице-премьер. Также, по ее словам, поскольку сфера охраны здоровья выходит за рамки оказания только медицинской помощи, власти будут способствовать внедрению здорового и индивидуализированного питания, что предусматривает и включение в маркировку продуктов информации о содержании в них сахара, соли и трансжирных кислот.

Заявленный упор на профилактику обусловлен тем, что именно полученные на протяжении жизни хронические заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас являются наиболее важной проблемой для всех развитых стран.

Ежегодно они уносят жизни примерно 40 млн человек (это более 70% от всех смертей).

Наибольший вклад в структуру смертности вносят сердечно-сосудистые заболевания: каждый год от них умирают 17,9 млн человек.

За ними следуют онкологические (9,3 млн случаев) и хронические респираторные (4,1 млн), сахарный диабет (2 млн).

По оценке директора Центра экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, в РФ сейчас 15% прироста ВВП «съедается хроническими болезнями» — из-за больничных, которые вынуждены брать люди с такими диагнозами.

Кроме профилактики утвержденный план мероприятий предусматривает развитие инфраструктуры российского здравоохранения — правительство планирует продолжить программу модернизации первичного звена. Она стартовала в 2021 году и ставит задачу к 2030 году в общей сложности реконструировать свыше 20 тыс. медучреждений. С учетом их расположения обещано развивать транспортную сеть для того, чтобы сделать лечение доступным во всех населенных пунктах. Отдельные усилия правительство планирует приложить для развития высокотехнологичной помощи.

Не забыта планом и цифровизация здравоохранения, которая предполагает более активное внедрение искусственного интеллекта в повседневную работу медучреждений.

Будут развиваться технологии персонализированной медицины, которые, с одной стороны, потребуют применения ИИ, с другой — более глубокого импортозамещения лекарственных препаратов.

«Важно, чтобы такие инструменты не существовали разрозненно, а были интегрированы в единую рабочую среду врача,— говорит замдиректора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.— Возможность получать необходимую информацию и аналитическую поддержку буквально в несколько кликов позволит специалистам быстрее принимать решения, снизить административную нагрузку и уделять пациентам больше времени». По его словам, такой подход способен заметно повысить эффективность всей системы здравоохранения, «что критически важно в условиях постоянного роста стоимости лечения». Также эксперт отметил возрастающее значение бережливых технологий, позволяющих экономить время и ресурсы без ущерба для качества лечения.

Анастасия Мануйлова