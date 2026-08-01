Удмуртия заняла девятое место среди регионов РФ по качеству дорог

Удмуртия оказалась на девятой строчке рейтинга регионов с самыми лучшими дорогами. Такую статистику приводит «РИА Новости». В республике, по данным аналитиков, 87,7% дорог соответствует нормативным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В целом по стране 75% федеральных и региональных дорог укладываются в нормативы. Первое место в рейтинге заняла Ивановская область. Там 94% маршрутов удовлетворяет требования. Второе и третье места заняли Севастополь и Курская область, где нормативам отвечают по 90 и 89,5% дорог.

Топ-10 субъектов РФ замыкает Хакасия с показателем 86%.

Напомним, на ремонт дорог в этом году в Удмуртии направили более 20 млрд руб. 1,1 млрд из этих средств — работы на ул. Удмуртской в Ижевске.