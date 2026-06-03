Более 20 млрд рублей направят на ремонт дорог в Удмуртии в 2026 году

На обновление дорог Удмуртии в этом году направлено свыше 20 млрд руб. По словам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадия Таранова, в нормативное состояние приведут 300 км дорог. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов

Фото: Геннадий Таранов, vk Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов

Фото: Геннадий Таранов, vk

В 2025 году объем финансирования дорожных работ в регионе, добавил господин Таранов, составлял 18 млрд руб. В 2024-м — около 10 млрд руб. Ожидается, что в 2026 году будет завершена реконструкция трассы Ижевск—Аэропорт, отремонтированы объездная дорога в Воткинске и окружная дорога в Ижевске (перекресток у СНТ «Пламя»). Подойдет к концу реконструкция путепровода на дороге Игра—Глазов.

Кроме того, в 2026 году начнется реконструкция трассы Ижевск—Сарапул. Реализация проекта займет четыре года, на это выделят около 3 млрд руб. Также будет реконструирован 18-километровый участок дороги от поворота на село Бураново до предприятия «Цветы Удмуртии». На обновления этого объекта потратят 200 млн руб.