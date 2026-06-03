Более 1,1 млрд рублей направят на реконструкцию улицы Удмуртской в Ижевске

Власти Удмуртии объявили тендер стоимостью 1,1 млрд руб. на первый этап капремонта улицы Удмуртской в Ижевске на участке Кирова—Ленина с благоустройством прилегающих территорий. Открытый конкурс запустили 2 июня на портале госзакупок. Заказчик — ижевский МУП «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Подрядчика определят 23 июня. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, реконструкция улицы Удмуртской проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. По концепции, представленной в марте того года, по улице распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков, подрядчик отремонтирует фасады девяти жилых домов. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, появятся съезды и пандусы для инвалидов, установлены новые источники освещения, скамейки и урны.

Сейчас на участке ведется реконструкция ливневки, демонтируется старое тротуарная покрытие. Взамен будет уложена широкоформатная плитка. Запланирован полный ремонт проезжей части с частичным изменением ее конфигурации. Ограничения дорожного движения вводятся с начала июля. Завершение работ запланировано на начало сентября.