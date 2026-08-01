СКР возбудил дело о теракте после удара БПЛА по автобусу в Запорожской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара БПЛА по автобусу в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщал, что в автобусе находились работники Днепрорудненского железорудного комбината. Погиб один человек, 12 пострадали.

По данным СКР, атака произошла сегодня на трассе Веселое — Днепрорудное возле села Малая Белозерка. Число пострадавших уточняется. Следователи проводят мероприятия для сбора доказательств и установления модели использованного беспилотника. Дело расследуется по ст. 205 УК РФ.