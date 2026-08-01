При атаке ВСУ на автобус в Запорожской области погиб один человек

ВСУ ударили по автобусу с работниками Днепрорудненского железорудного комбината. В результате погиб один человек, еще 12 пострадали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ЧП случилось на автодороге Веселое—Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе было 55 пассажиров. Работники комбината ехали со смены домой в город.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, уточнил господин Балицкий.