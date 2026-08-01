В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области. Пострадали три мирных жителя, сообщил областной оперштаб.

В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Трое мужчин госпитализированы со множественными осколочными ранениями. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три грузовика, один из них загорелся.

При падении второго дрона в Шебекино была повреждена крыша надворной постройки. В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта, там повреждено остекление.

Минобороны РФ сообщало о сбитых ночью над Белгородской областью дронах, но их число не уточнялось. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.