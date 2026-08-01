Силы ПВО за ночь сбили над Россией 274 БПЛА

В период с 20:00 мск 31 июля до 7:00 1 августа средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 беспилотника самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников в Таганроге и четырех районах региона, никто не пострадал. В Воронежской области над четырьмя районами уничтожены четыре дрона. В Тульской области также сбили четыре БПЛА. Вблизи Москвы сбиты четыре беспилотника, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.