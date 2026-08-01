Челябинский аэропорт проверили на радиационную безопасность

В аэропорту имени Игоря Курчатова (Баландино) прошли командно-штабные учения, задачей которых стала проверка навыков и алгоритмов выявления радиационно-опасных объектов, сообщает пресс-служба аэропорта.

По легенде учений, в ручной клади одного из прибывших пассажиров должны были обнаружить часы, содержащие радионуклид радий-226. Фон от предмета был зафиксирован системой радиационного контроля «Янтарь», которая установлена в аэропорту. После обнаружения сотрудники Челябинской таможни провели радиометрические измерения поместили опасный предмет в специальный сейф для хранения.