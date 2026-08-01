Фестиваль «Новатория», авиашоу и выставка «Сестры Люмьер»

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Когда состоится фестиваль «Новатория», что ждет гостей на юбилейном авиашоу в Мочище и где откроется художественная выставка «Сестры Люмьер».

1 августа (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ТРЦ «Аура» пройдет фестиваль «Кофефест». Гостей мероприятия ждут мастер-классы по приготовлению кофе, каппинг и дегустации, выступления лучших обжарщиков Сибири, танцевальные номера и мастер-классы. Также в программе — музыка от диджеев Re_Play Community. Начало в 15:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ

На аэродроме в Мочище пройдет юбилейный XV фестиваль. Шоу приурочено к 110-летию со дня основания морской авиации ВМФ России и 95-летию со дня создания военно-транспортной авиации России. Мероприятие пройдет с 1 по 2 августа. В программе первого дня — выступление музыкальных коллективов, полеты мотодельтапланов и показ возможностей управления авиационной техникой. Территория авиашоу будет открыта для посещения с 09:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

В центре Новосибирска отметят международный день клоуна. Пройдет карнавальное шествие, в котором примут участие клоуны из Екатеринбурга, Кемерова и Санкт-Петербурга. Колонна начнет шествие в 18:00 от «Дома клоунов» на Коммунистической, 13 до Театрального сквера.

В технопарке «Ново-Николаевский» состоится Drift Leto. Организаторы обещают атмосферу ночного Токио с неоновыми огнями и эстетикой. Кроме дрифтовых выступлений состоятся конкурс косплея, музыкальная программа и световое шоу. Начало в 15:00.

2 августа (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирском государственном краеведческом музее пройдет экскурсия по чердаку учреждения. Гости смогут увидеть подлинные кирпичи и бревна здания архитектора Андрея Крячкова, прикоснуться к следам городского пожара начала прошлого века, узнать, как держится самая массивная люстра музея, а также заглянуть внутрь ажурных башен над колонным залом и почувствовать дух старого Ново-Николаевска прямо под куполом музея. Начало в 16:00.

4 августа (вторник)

В «Белой галерее» пройдет лекция «Мэрилин Монро, или мечта об актерском мастерстве». Новосибирский кинокритик Алексей Кожемякин расскажет об образе американской звезды, которая всю жизнь стремилась не просто к славе, а к подлинному актерскому мастерству. Начало в 18:30.

5 августа (среда)

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут кинокартину «Никто не хотел умирать» (1965 год). Фильм стал ключевым событием советского кино и завоевал главный приз Всесоюзного кинофестиваля. Картина остро осмысляет драматические события послевоенной Литвы. Над лентой работали режиссер и сценарист Витаутас Жалакявичюс, оператор Йонас Грицюс и композитор Альгимантас Апанавичюс. Начало в 11:15.

6 августа (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В кафе «Премьера» пройдет концерт Павла Артемьева. Вместе со своей группой Artemiev он представит новый мини-альбом «Нокаут». Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).

7 августа (пятница)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка новосибирского художника Олега Шелудякова «Сестры Люмьер». Экспозиция включает около 70 произведений, объединенных общей художественной концепцией. Кинематографическая образность представленных работ соединяется с воспоминаниями о путешествиях и красотой повседневности. Название выставки отсылает к братьям Луи и Огюсту Люмьер — основоположникам кинематографа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В парке «Арена» пройдет летний кинофестиваль «Новатория». В программе — инди-группы Settlers (Санкт-Петербург) и «Перемотка» (Екатеринбург), а также Хмыров (Санкт-Петербург), сочетающий в своем творчестве элементы хип-хопа, русского рока и танцевальной электроники.

Александра Стрелкова