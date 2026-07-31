Госдеп США обвинил власти Испании в содействии нелегальной миграции в Европу
Госдеп США назвал массовый наплыв мигрантов в испанской Сеуте «нарушением суверенитета и прав человека». Там также заявили, что ситуация стала возможна только из-за действий правительства Испании.
«Этот неприемлемый инцидент является прямым результатом целенаправленных усилий испанского правительства по содействию массовой нелегальной миграции в Европу»,— написал Госдеп США в соцсети X.
Сеута — испанская автономия, которая находится на средиземноморском побережье Африки и имеет общую границу с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, а затем по морю они попытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли. Мадрид направил в Сеуту войска, чтобы остановить наплыв мигрантов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Суета в Сеуте».
Проблема незаконной миграции, включая организованную, регулярно обсуждается и приводит к ужесточению миграционного законодательства. В 2024 году в России были приняты ряд законов, направленных на усиление контроля за въездом и пребыванием иностранцев, сокращение сроков временного пребывания, введение обязательной дактилоскопии и биометрии. Также ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции и незаконное пребывание в стране стало отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.
В США проблема незаконной миграции также является одним из острых вопросов. Бывший президент Дональд Трамп называл её "вторжением и оккупацией", обвиняя предыдущую администрацию в наводнении страны нелегальными мигрантами. Он предпринимал попытки ужесточить пограничный контроль, вводил режим ЧС на границе с Мексикой и даже предлагал отменить гражданство по праву рождения, что закреплено в конституции.
Евросоюз также сталкивается с проблемой нерегулируемой миграции, при этом отношение к мигрантам вызывает дискуссии. Например, на острове Лесбос существует лагерь для десятков тысяч беженцев, а Папа Римский Франциск неоднократно призывал европейские власти обратить внимание на эту проблему. В Италии, например, существуют волонтерские программы, направленные на социализацию и интеграцию беженцев в общество.