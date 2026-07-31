Госдеп США обвинил власти Испании в содействии нелегальной миграции в Европу

Госдеп США назвал массовый наплыв мигрантов в испанской Сеуте «нарушением суверенитета и прав человека». Там также заявили, что ситуация стала возможна только из-за действий правительства Испании.

«Этот неприемлемый инцидент является прямым результатом целенаправленных усилий испанского правительства по содействию массовой нелегальной миграции в Европу»,— написал Госдеп США в соцсети X.

Сеута — испанская автономия, которая находится на средиземноморском побережье Африки и имеет общую границу с Марокко. 30 и 31 июля через границу нелегально проникли сразу несколько десятков тысяч жителей Африки, а затем по морю они попытались добраться до европейской части Испании. Как минимум 57 человек погибли. Мадрид направил в Сеуту войска, чтобы остановить наплыв мигрантов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суета в Сеуте».