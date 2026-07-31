«Литрес» удалил книги про Дурова после включения его в список террористов и экстремистов

«Литрес» убрал из своего каталога обе части книги Николая Кононова «Код Дурова» об истории создания «ВКонтакте». В компании решение объяснили соблюдением российского законодательства.

«В данный момент книги "Код Дурова" и "Код Дурова 2" сняты с продажи и недоступны в подписке "Литрес" и MyBook. Группа компаний "Литрес" работает в соответствии с российским законодательством»,— сообщили в пресс-службе «Литреса» изданию «Подъем». В декабре 2025 года платформа удалила около 4,5 тыс. произведений из-за сомнений относительно того, как правильно маркировать упоминания наркотиков.

Основатель Telegram Павел Дуров с 29 июля внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его обвиняют в содействии терроризму из-за того, что Telegram не удалял каналы и боты (например, «Дайвинчик/Leo»), через которые украинские спецслужбы, по версии следствия, вербовали молодых россиян.

В указанный перечень попадают лица, против которых возбуждено уголовное дело по террористическим или экстремистским статьям. Их банковские счета в России подлежат немедленной блокировке. В Росфинмониторинге объяснили, что предусмотренные ограничения на мессенджер Telegram не распространяются.