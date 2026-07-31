Сами себя заняли в регионах

Самозанятость становится все более значимым элементом региональных рынков труда — темпы прироста плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в ряде субъектов РФ обгоняют и столичный, и общероссийский показатели. Это говорит скорее о стремлении россиян получить дополнительный доход, чем о замене этим режимом традиционных трудовых отношений. Однако предел его роста будет ограничен темпом развития системы страхования для самозанятых, которая пока не очень популярна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Некоторые субъекты РФ, например Ярославская, Архангельская и Костромская области, начали обгонять по темпам прироста числа самозанятых столичные регионы. Такой вывод можно сделать из статистики сервиса «Самозанятость. онлайн» (есть у “Ъ”), основанной на данных ФНС на 30 июня 2025 и 2026 годов. “Ъ” также направил запрос в ФНС.

В общей сложности за год численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 млн человек — до 16,8 млн. За год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек ежедневно, что сделало режим НПД одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости. Рейтинг регионов по количеству самозанятых ожидаемо возглавляют крупнейшие города и агломерации, где сосредоточен максимальный объем производительных мощностей. Так, на десять крупнейших регионов приходится 8,21 млн плательщиков НПД, или 48,6% от общероссийского показателя. В топ-3 входят Москва (2,4 млн), Мособласть (1,2 млн) и Санкт-Петербург (1,1 млн), что позволяет им аккумулировать 28% всех самозанятых. Вместе с тем относительный прирост в Москве составил 16,1%, что ниже среднего по стране (22,3%).

Наиболее высокие темпы годового роста зафиксированы в регионах с более низкой стартовой базой.

В Ярославской области число плательщиков НПД увеличилось на 31,8%, в Архангельской — на 31,1%, в Хабаровском крае — на 29,5%. В топ-10 по динамике также вошли Ленинградская, Костромская, Владимирская, Мурманская области, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

«Если высокие темпы роста сегодня демонстрируют регионы второго эшелона, это означает, что модель самозанятости постепенно становится нормой для всей страны»,— говорит член Координационного совета при правительстве Арсений Беленький. Как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, текущее состояние рынка труда не позволяет считать, что в самозанятость «выдавливают» тех, кто мог бы работать по трудовому договору,— «скорее сами россияне, понимая, что покупательная способность их зарплат сокращается из-за высокой инфляции, ищут в режиме самозанятости новые возможности для подработки».

Активное распространение самозанятости именно в регионах, по словам Игоря Полякова, может быть связано с выходом на эти рынки сервисов услуг, которые появились в столичных регионах раньше (сервисы такси и доставки).

Кроме того, как следует из данных SuperJob, доля малого и среднего бизнеса, который чаще готов прибегать к услугам самозанятых, в регионах выше. Малые (до 100 человек) и средние (до 1 тыс. человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой (по 22%). В то же время среди крупных компаний со штатом более 1 тыс. сотрудников лишь 13% пользуются такими услугами.

Следующий этап развития режима, полагает Арсений Беленький, будет связан с формированием экосистемы вокруг самозанятых. По его мнению, в числе приоритетных задач — вопросы добровольного социального страхования, пенсионных накоплений, доступа к кредитованию, участия в закупках.

Однако, отметим, пока развитие такой экосистемы отстает от темпов прироста числа самозанятых. Как следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Социального фонда за январь—март, в этом году организация рискует не собрать запланированный объем добровольных взносов на пенсионное и социальное страхование — значительная часть из них, как предполагалось при запуске этих программ, будет от самозанятых. По данным госаудиторов, за этот период фонд получил только 8,5% годового прогноза объема взносов на пенсионное страхование и 0,5% — на социальное.

Анастасия Мануйлова