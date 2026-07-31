Ким: Wildberries заключила часть договоров об аренде новых складов
Wildberries получает десятки предложений по аренде логистических объектов в России и за границей, сообщила основательница компании Татьяна Ким. Часть договоров, по ее словам, уже заключена.
«Помимо этого, скоро мы запустим в эксплуатацию наши объекты, которые строили в странах присутствия»«»,— заявила в обращении госпожа Ким. Компания оперативно перестраивает логистику и перераспределяет товары селлеров по различным объектам, чтобы сохранить скорость доставки и их оборачиваемость.
Из-за продолжающихся ударов украинских БПЛА по складам компании из строя выведено не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей. Источники «Ъ» говорят, что из-за растущих рисков арендодатели в России не готовы подписывать договоры с компанией: базовый полис страхования крупных промышленных объектов исключает терроризм и атаки БПЛА. По их словам, RWB сейчас намерена занять все доступные в Казахстане логистические объекты.
В июле 2026 года пять логистических объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, или 14,3% всей логистической инфраструктуры компании, подверглись атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов — комплексы в подмосковных Коледино и Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Стоимость поврежденной недвижимости оценивается в 60 млрд рублей, а строительство аналогичного объема складов может обойтись в 35,5 млрд рублей. Полное восстановление может понадобиться четырем объектам, что означает выбытие 444 тыс. кв. м, или 8% логистических площадей.
Ранее, в январе 2024 года, Wildberries столкнулся с масштабным пожаром на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, что вынудило компанию оперативно искать новые логистические мощности. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м. В условиях серьезного дефицита складских площадей в регионе, маркетплейс временно арендовал помещения у ритейлеров «ВсеИнструменты.ру» и «Лента». Новый склад в Шушарах был введен в эксплуатацию в середине июля 2025 года.
Ситуация с атаками БПЛА и пожарами подчеркивает дефицит складской инфраструктуры в России. Крупные онлайн-ритейлеры традиционно строят объекты под собственные нужды из-за специфических требований, а компоновка и запуск нового склада занимают не менее трех-шести месяцев. Уровень текущей вакантности на складском рынке Краснодарского края, например, в конце 2025 года составлял всего 1,6%. В свою очередь, Татьяна Ким, основательница Wildberries, заявила, что все складские комплексы компании застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов, требуя отдельного включения с дополнительными лимитами.
Для компенсации потерь Wildberries может перестроить систему взаимодействия с партнерами, временно переориентировав часть предпринимателей на модель FBS (доставка со склада селлера) или ускорить перераспределение потоков в другие регионы, предлагая бесплатное хранение на удаленных складах Поволжья, Урала и Сибири. Также возможен вариант привлечения сторонних логистических операторов.