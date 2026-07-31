Суд изъял 123 объекта недвижимости у запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Столичный суд по иску Генпрокуратуры изъял 123 объекта недвижимости «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). В доход государства обратили 63 жилых и нежилых помещения и здания, а также 60 земельных участков.

Кузьминский районный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры 1 июля. Ответчиками по нему значились религиозные организации и фонды конфессии из Австрии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов, Финляндии и Швеции. Кроме того, к иску привлекли Всемирное главное управление «Свидетелей Иеговы», находящееся в США. В качестве третьего лица надзорное ведомство привлекло Минюст России.

Претензии Генпрокуратуры к подразделениям конфессии связаны с их активами, которые оказались в России. В ходе надзорной деятельности прокуроры узнали, что незадолго до признания организации экстремистской ее российские структуры начали отдавать свое имущество в собственность иностранным подразделениям конфессии. Так, с августа 2016 года до начала апреля 2017-го организации заключили 60 договоров дарения или пожертвования.

Всего резиденты иностранных государств получили права на 123 объекта недвижимости. Речь идет о 63 жилых и нежилых зданиях и помещениях общей площадью более 11 тыс. кв. м, а также 60 земельных участках площадью 5,6 га. Активы расположены в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия, Якутия и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подробнее — в материале «Прокуроры выселяют свидетелей».