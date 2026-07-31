Прокуроры выселяют свидетелей

В пятницу, 31 июля, столичный суд по иску Генпрокуратуры изъял 123 объекта недвижимости «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Активы были оформлены на иностранные структуры конфессии незадолго до того, как Верховный суд России в 2017 году ликвидировал российский центр организации. Всего в доход государства обратили 63 жилых и нежилых помещения и здания, а также 60 земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание зала конгрессов свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Здание зала конгрессов свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кузьминский районный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры 1 июля. Ответчиками по нему значились религиозные организации и фонды конфессии из Австрии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов, Финляндии и Швеции. Кроме того, к иску привлекли Всемирное главное управление «Свидетелей Иеговы», находящееся в США. В качестве третьего лица надзорное ведомство привлекло Минюст России.

«Свидетели Иеговы» (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) — международная религиозная организация, основанная в США в 1870-х годах. До 1931 года носила название «Исследователи Библии». Неканоническое течение христианства из-за специфических трактовок Библии: члены движения отрицают догмат о Троице, не верят в бессмертие души, существование ада и пр. Имеют собственный перевод Библии. В СССР была запрещена, официально появилась весной 1991 года. В структуру «Управленческий центр “Свидетелей Иеговы” в России» (организация признана экстремистской и запрещена в России) входили 395 местных организаций. В 2017 году решением Верховного суда деятельность «Управленческого центра» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Претензии Генпрокуратуры к подразделениям конфессии связаны с их активами, которые оказались в России. В ходе надзорной деятельности прокуроры узнали, что незадолго до признания организации экстремистской ее российские структуры начали отдавать свое имущество в собственность иностранным подразделениям конфессии. Так, с августа 2016 года до начала апреля 2017-го организации заключили 60 договоров дарения или пожертвования.

Всего резиденты иностранных государств получили права на 123 объекта недвижимости. Речь идет о 63 жилых и нежилых зданиях и помещениях общей площадью более 11 тыс. кв. м, а также 60 земельных участках площадью 5,6 га. Активы расположены в Москве и Подмосковье, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тульской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Белгородской, Липецкой, Самарской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия, Якутия и в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Генпрокуратуре отмечали, что по условиям договоров переоформленное имущество подлежит использованию в интересах конфессии. Тем самым действия ответчиков носят недобросовестный характер и посягают на общественные отношения в вопросе защиты граждан от экстремизма. В ведомстве также сочли, что организации пытаются сохранить материальную базу и деструктивный потенциал для работы экстремистской организации.

Никита Черненко